新北市虎豹潭發生民眾遭溪水沖走失蹤意外，蔡英文總統今天表示，她已向新北市長侯友宜表達中央一定會全力支援。救難人員持續搜救，不放棄任何希望。她也呼籲雙北及宜蘭民眾，近日一定要注意溪水暴漲、坍方及落石情況。

新北市雙溪區虎豹潭昨天參與自然體驗活動的31位民眾，因午後大雨溪水暴漲導致7人落水被沖走，其中1名王姓女童自行上岸，6人下落不明，搜救人員漏夜投入搜救，截至今天下午已發現4名罹難者。

蔡英文在臉書表示，大家都很關心搜救進度，昨晚她和侯友宜市長一起出席全國運動會開幕典禮，也向侯關心救難情況，表達中央一定會全力支援。

她說，救難人員持續搜救，不放棄任何希望。「我們一起為救難人員打氣，也祈願後續傳來好消息」。她也要提醒，受到東北風影響，氣象局上午已經針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣，發布大雨特報。請這些縣市的朋友，出入多注意安全，特別是在山區，一定要注意溪水暴漲、坍方及落石的情況。