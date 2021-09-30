麻豆林姓老翁（中）於埤頭里迷路，牽著腳踏車想穿越狹小便道，不慎跌入水圳。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆1名90多歲林姓老翁上午騎腳踏車外出，於埤頭里廟後迷路，不小心跌到水圳，正好被當地巡守隊隊員施志豪看到，立即救起老翁，幸好沒有大礙，隨後趕到的員警好不容易問出老翁住處，將老翁安全送回家，老翁家人也萬分感謝員警及巡守隊員的幫忙。

台南市政府警察局麻豆分局表示，埤頭派出所警員余志偉30日12時許接獲埤頭里巡守隊員施志豪報案，1名老翁於養殖場附近道路來回穿梭，疑似迷路。

施志豪正準備上前詢問狀況時，老翁牽著腳踏車跨越排水溝小路，一不小心掉入水深約80公分水圳，幸好施志豪馬上拉起老翁，觀察後並無受傷，僅有身體、衣物多處沾附泥土

林姓老翁被救起後疑受驚嚇，直說「騎錯路了，不知怎麼回家。」余志偉耐心詢問出老翁住處，與其家人連絡上，家人也不知老翁怎會騎車外出。老翁在休息過後，由埤頭里巡守隊幹事施碧郎開貨車，與余志偉一起將老翁及腳踏車載返麻豆市區住家。