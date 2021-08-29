美國佛州日前發生一起驚人衝浪意外，一名風箏衝浪好手日前前往海邊衝浪時，海面突然颳起大風，將他整個人捲飛至100多公尺的高空中，接著又將他甩向一旁的建築物，讓他當場頭破血流、失去意識。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國佛州的61歲風箏衝浪高手弗雷德索爾特（Fred Salter），本月25日上午他前往羅德岱堡（Fort Lauderdale）的海邊，穿戴好衝浪設備後便下水衝浪，但即使衝浪經驗相當豐富的他，也經不起突如其來的大風。

從監視器所拍到的畫面中，海面上突然颳起一陣強風，讓弗雷德重心不穩被大風吹到半空中，雖弗雷德多次想抓回風箏的控制權，但他還沒碰到水面又被大風捲上122公尺的高空。接著，大風又將弗雷德吹向一旁的建築物，讓弗雷德高速撞擊牆面，造成他鮮血直流、失去意識的掉落在草叢中，附近鄰居見狀後趕緊將他送往當地的醫療機構緊急治療，無奈弗雷德的傷勢太過嚴重，仍在3個小時後被醫生宣告不治身亡。

目擊者表示，颳起大風時就看到弗雷德被風甩向一旁的大樓，然後他就滿身是血的倒臥在地，身上還綁著安全帶，緊緊的與裝備繫在一起，似乎也是因為這樣而使他無法及時鬆開裝備、順利逃脫。

報導中指出，當天弗雷德的多名友人都曾提醒他會颳大風，當地的天氣預報也曾報導過此事，但弗雷德似乎不以為意，因此釀成悲劇。

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