資深媒體人爆料基進黨立委陳柏惟曾肇事逃逸，對此國民黨前主席江啟臣強調，肇事逃逸可能造成人命傷亡。他也暗指陳涉嫌「政治上的肇事逃逸」，在立院的輕率、汙衊、教壞囡仔大小等等言行，不是台中人應有的表現。

江啟臣6日下午在台中會勘地方建設進度，媒體詢問陳柏惟26歲在高雄曾肇事逃逸，導致1名騎士受傷。江表示，陳自己應該出來澄清，他過去曾承諾「擔任委員想重視交通問題」，現在已是公眾人物，就應該接受社會大眾檢視。

江啟臣強調，肇事逃逸是相當嚴重的事情，可能造成人命傷亡。他也暗指陳柏惟涉嫌政治上的肇事逃逸，在立院的輕率、汙衊、教壞囡仔大小等等言行，不是台中人應有的表現。

陳柏惟日前以台語質詢國防部長邱國正，雙方言語交鋒，今則改以國語質詢，被部長稱許「這樣子很好！」。江啟臣特別以台語評論表示，在國會以台語、閩南語質詢，這很正常，但不應是用母語來考驗官員，國會不是可以作秀場合，也不是展現母語優越的地方。

江啟臣表示，台灣是多元社會，許多族群來自不同背景，有人講閩南語、客家話，還有來自東南亞的新移民，難道每一個人都要停得懂各自的母語嗎？「不要在國會殿堂，用文化沙文、霸凌，來展現自己的文化優越，人民會看不下去。」