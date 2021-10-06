警匪對峙毒販化身「蜘蛛人」他爬7樓遮雨棚秒傻眼：慘了 16:542021/10/06 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名毒犯為了躲避警方追緝，化身成為蜘蛛人，從大樓6樓窗外攀爬到7樓遮雨棚上，卻受困無法動彈。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山區一棟大樓6日發生警匪對峙，警方接獲線報後，到中山東路一處大樓查緝毒品案件，竟有一名毒犯為了躲避警方追緝，化身成為蜘蛛人，從大樓6樓窗外攀爬到7樓遮雨棚上，未料，該名毒犯爬到遮雨棚後，受困於此無法動彈，警方立即通知消防人員到場協助，最後警消人員以心戰喊話的方式讓該名毒販乖乖就範，目前毒販已經被警方逮獲，隨後會將他送往派出所進一步調查。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 歷年最佳！雄中高中地理奧林匹亞奪1金3銀2銅 獨家》藍高市黨部主委上任前夕生波 黨代表爆退群抗議 #毒犯 #毒販 #蜘蛛人 #遮雨棚 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安居緝毒友善通報網建功 詐欺通緝犯毒品交易中當場遭逮 13:312021/10/06 社會 女店員遭挖眼 網友湧入捐款 宅神今宣布再捐50萬元！ 14:302021/10/06 政治 20天內5犬遭毒死 新屋動保園區挨批毒狗天堂 14:592021/10/06 社會 昔和澤尻英龍華夜店狂歡遭轟 美腿天后捲涉毒疑雲被炒魷魚 13:392021/10/06 娛樂 統一集團打造全新複合店型 首店高雄鳳山開幕 14:372021/10/06 生活 丁允恭酒駕撞人獲不起訴 羅智強狠諷：需要意外嗎？ 14:162021/10/06 政治 陳柏惟認了「撞傷人後肇逃遭判刑 」：我當時疲勞駕駛 13:312021/10/06 政治 高鐵將開放自由座 仍禁站票 04:102021/10/06 生活新聞 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 12:582021/10/06 社會 好消息！遭挖眼超商女店員已可睜眼視人 樂喊：我會好起來 12:112021/10/06 社會 疑吃案釀長榮女大生遭勒殺 歸仁分局長等3人有違失送懲戒法院 09:512021/10/06 社會 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 軍人偷吃健身女教練大玩車震 互傳露骨性愛簡訊 - 社會 北宜過彎超車巡邏車還嗆「抱歉借過」 重機女下場曝光 - 社會 溫存到一半突遇強悍正宮抓姦 小三錯愕卻因這關鍵判免賠 - 社會 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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