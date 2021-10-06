高雄鳳山區一棟大樓6日發生警匪對峙，警方接獲線報後，到中山東路一處大樓查緝毒品案件，竟有一名毒犯為了躲避警方追緝，化身成為蜘蛛人，從大樓6樓窗外攀爬到7樓遮雨棚上，未料，該名毒犯爬到遮雨棚後，受困於此無法動彈，警方立即通知消防人員到場協助，最後警消人員以心戰喊話的方式讓該名毒販乖乖就範，目前毒販已經被警方逮獲，隨後會將他送往派出所進一步調查。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！