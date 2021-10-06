在銀行上班的吳姓正宮懷疑洪姓先生外遇，找徵信社「抓猴」，發現先生在小三家過夜，因而提出損害配偶權民事求償，士林地院審結，依正宮提出兩人依偎在一起的照片，以及在小三家過夜的事實，認為已違背婚姻中誠實義務，判決先生須賠償40萬給正宮妻子，小三則因不知洪男有配偶，不須連帶賠償。

正宮提告時拿出兩人相互擁抱、依靠，彼此互動親暱照片，洪男貼文「白色情人節快樂」、「明明就3天2夜的時間，怎麼拍得照片比平常還少」，正宮找徵信社跟監，率眾到小三家，發現洪男與小三深夜同宿一處，證明兩人確以情侶關係相待，逾越一般男女關係。

但洪男指控遭妻子長期污辱謾罵，且拒絕與他同房共睡，指使徵信機構跟監、騷擾他，嚴重影響他的生活。小三則稱，不知道洪男已婚，主觀上不具有侵害配偶權的故意或過失。

判決指出，根據正宮提出的對話紀錄，小三稱「你們倆的事情我真的不想干預，那是你們的事，你明明就知道我不知情，不是嗎？」正宮嗆「我不管妳知不知道」。正宮又告訴小三，洪男還有其他婚外情，但小三質疑，你怎麼不對其他女子提告。

法官認為，小三在住處遭抓姦，當時沈默以對，並未出現責怪洪男或憤怒的舉止，可能是突然受驚嚇，感到錯愕，無法證明小三事先已知道洪男已婚，而且，小三曾詢問洪男是否已婚，洪男回答未婚，小三不須負起賠償責任。

判決指出，洪男辯稱妻子拒絕同房，兩人相處不睦，不能作為合理化婚外情出軌的藉口，考量兩人社經地位，判決洪男須賠償40萬。