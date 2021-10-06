以色列昨（5）日宣布出土一具2700年前有錢人家的馬桶，這座用石灰岩砌成的馬桶呈現方形，中間留有一個孔洞，雖然舒適度看起來和現代馬桶差很多，不過在當時已是「奢華」的象徵，馬桶周遭還擺放了數十個碗，似乎是用來裝盛香油，以消除異味。

🚨New Discovery Alert!!🚨



From the Days of the First Temple - 🚽A 2700-Year-Old Toilet!🚽



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綜合「以色列時報」（The Times of Israel）、德國之聲、德新社報導，以色列文物局（Israel Antiquities Authority）昨日宣布，考古學家在耶路撒冷舊城區挖掘到一座2700年前的馬桶。

這座馬桶並不是普通的公廁茅坑，而是在一座當時的宏偉皇家莊園中發現，這座馬桶還有自己的小隔間，形成一間廁所。

土灰色的馬桶用石灰岩砌成，外觀呈現長方形，表面平整、光滑，正中間挖了一個洞，底座接了一個1.5至2公尺深的化糞池。

廁所內還擺放了30至40個碗，帶領這項挖掘工作的考古學家比利格（Yaakov Billig）推測，這些碗可能是用來裝盛香油等芳香物質，以消除異味。

考古學家推測，這座馬桶可追溯至西元前7世紀的第一聖殿時期（First Temple），比利格說私人廁所在當時相當罕見，至今也只發現幾座而已，而且事實上，當時只有有錢人才負擔得起廁所，過去曾有拉比指出，有錢人的象徵就是桌子旁有廁所。

以色列文物局局長埃斯科西多（Eli Eskosido）驚嘆，廁所與馬桶對現代人來說已經是再尋常不過的事了，但在古代卻是「奢侈品」。

挖掘出這間廁所的莊園還發現了一些特色石柱和種植了果園及植物的花園，在在證明了莊園主人在當時享有一定權力。

考古學家還在化糞池底挖到了一些動物骸骨及瓷器，考古學家將進一步分析那時代人們的飲食及疾病。