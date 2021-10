🚨New Discovery Alert!!🚨



From the Days of the First Temple - 🚽A 2700-Year-Old Toilet!🚽



🗞️ Learn more about the #Royal flush: https://t.co/RjSX0rV25w



📹 Gil Mezuman City of David#archaelogy #history #cityofdavid pic.twitter.com/bIgyBhB2j3