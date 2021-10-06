男大生從床底掃出已經變成「魚乾」的垃圾魚。（翻攝Dcard）

「魚屍」相當完整。（翻攝Dcard）

大專院校為了防疫，各校於開學後實施1週至3週的遠距教學時程，近期各學校陸續恢復實體上課，一名男大生回到半年多沒回去的租屋處，第一件事就是大掃除，豈料這一掃，竟然從床下掃出了一具「乾枯屍骸」，讓他嚇傻。

一名男大生在Dcard發文表示：「昨天開始實體上課，回到半年多沒回去的租屋處，亂到靠北，想說打掃一下。不打掃沒事，一打掃在床底下發現一條乾掉的垃圾魚」。男大生更貼出垃圾魚的屍體照，雖然已經乾枯，但從頭到尾都相當完整。男大生更傻眼表示：「我已經住一年，也換過床的位置，難道我的房間是什麼古代海底遺跡？」。

床底掃出「乾屍」真的讓人驚嚇，有網友說：「怕爆，我會嚇死」，還有人懷疑「被人下咒是不是？」，更多人搞笑回應：「考古學家認證」、「現成魚乾 快吃！」、「敲碗求試吃心得！」、「其實你租屋處以前就是傳說中的亞特蘭提斯」、「要不要再努力找找也許房間還有猛瑪象的骨頭」、「把它丟到水裡 說不定又活起來」。

也有人認真推測「會不會是前房客留下來的，只是你一直沒發現」、「貓把零食留在床底下」、「以前住的人 有養水族箱 跳出來乾掉的吧」。