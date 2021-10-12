肥胖問題困擾著不少人，近年來許多專家也不約而同指出，澱粉的攝取是關鍵，不過就有網友表示，日本人吃澱粉不忌口，卻依舊是全球排名最瘦的國家之一，因此歸納背後4大原因，掀起眾人迴響。

原PO在《Dcard》以「為何日本人都很瘦？」為題，PO文指出，日本人是全球最瘦的國家之一，過重及肥胖的比率僅4％，有些人還會吃大量澱粉，像是「拉麵配白飯」或是「炒飯配餃子」的組合，但即便如此，日本的肥胖率卻很低。

原PO為此歸納出日本人身材普遍偏瘦的4大主因，首先是「通勤」，相較於台灣民眾大多是騎車、開車上班，日本人花在通勤上的時間很多，加上日本機車駕照很難考，導致走路通勤的比例高，無形中消耗掉不少熱量。

第2點是「愛喝綠茶」，眾所皆知，日本的抹茶很有名，除此之外，紅茶、綠茶、烏龍茶也有一定名氣，其中綠茶含有豐富的兒茶素，還有抗氧化的作用，可降低膽固醇。第3點則是「愛吃魚」，像是鮭魚、秋刀魚、鮪魚、生魚片等，許多魚類含有優質蛋白質，富含DHA和EPA，還可預防心血管疾病。

最後是「冷便當」，雖然台灣人跟日本人都有帶便當的習慣，但是跟台灣不同的是，日本人更習慣吃冷便當，一來便當放冷了比較沒味道，二來澱粉冷卻過會產生抗性澱粉，較不易肥胖。

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應，「在台灣真的很難做到」、「之前在日本生活，真的是走路走到身材變超瘦，回台灣直接胖十公斤」、「10幾年前看日本節目，計算一般上班族走去搭大眾運輸的距離就已經好幾公里，所以消耗熱量多」、「之前看直播說要去買菜，就騎著腳踏車出去了，一關注才發現真的很多日本人是像蠟筆小新的美冴那樣騎著腳踏車跑天下的」；不過也有網友認為「肥宅跟油膩中年男這兩個形象不是日本人宣傳出來的嗎」。