基本工資審議委員會將在明天召開，攸關200多萬名領取基本工資是否能夠調薪，有勞團喊出要調整至2萬6000元、2萬6400元等數額，對此，勞動部部長許銘春今天表示，基本工資牽涉到200多萬名弱勢勞工生活，基本工資審議委員會明天根據國家經濟情勢各項經濟數據，做審慎的決定。

據勞保局統計，截至今年7月為止，就業保險投保在基本工資2萬4000元以下的部分工時勞工人數達45萬2613人、基本工資本國人則有119萬2615人，若合計多為領取基本工資的產業移工約45萬餘人，則基本工資調整估算會影響超過200多萬勞工。

許銘春說，如確定調整也有調幅，經濟部也會與勞動部研議配套出來，但具體的配套要確定是否調整、知道調幅後，會據調整的情況做配套的研議。

至於勞團疾呼應盡速通過「最低工資法」，讓最低工資有法源可依循，許銘春說，目前最低工資法還在行政院審查中，主要是因為勞資雙方對參考指標有不同意見，目前仍在持續蒐集會盡速向行政院報告，也透過基本工資審議委員會工作小組徵詢勞資雙方意見，各有其主張依其不同主張把意見呈現讓行政院盡速審查出來。