宏佳騰宣布推出「振興豪禮 萬里保養最挺你」振興五倍券優惠，使用紙本振興五倍券購買宏佳騰油車任一車款，即可免費享有總價值超過2500元的「五次原廠基本保養」，讓準車主購車獲得最專業的保養服務。此外，全車系白牌／黃牌車款還可分別享有最高36期與30期零利率分期，以及指定車款現金購車優惠與原廠精品豐富好禮。

宏佳騰表示，為了讓民眾買車、養車擁有更多的貼心保障，凡持振興五倍券至宏佳騰全台油車經銷門市，不論是購買輕檔車入門首選的MY150七期熱銷車款、小資族喜愛的Dory 125 ABS，或是訴求高CP值的黃牌入門車款ELITE 300R、經典三輪重機3D-350R，皆可免費享有後續五次原廠標準化保養，內容包括更換機油及齒輪油等保養項目。

此外，宏佳騰也針對指定車款再享配備升級，購買經典復古外型的MY150 Retro ABS／MY150七期人氣輕檔車系列，再加碼贈送價值1200元的「質感金屬扣馬鞍包兩件組」；購買配備全新七期環保引擎與ABS防鎖死煞車系統的Dory 125 ABS，即可獲得總價值超過7000元以上原廠專屬配件，包含「潮流風鏡」、「造型保桿」、「品牌復古風格安全帽」質感精品三件組，結合政府汰舊換新補助最高7300元，以售價7萬9980元的Dory 125 ABS為例，汰舊換新價最低7萬2680元。業者亦針對想入手黃牌重機的消費者推出超值購車現金價，若以現金購買定價13萬8000元的黃牌重機ELITE 300R，現金優惠6000元，搭配政府汰舊之後為12萬7700元。