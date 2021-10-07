教育部7日在行政院會表示，全國中小學「班班有冷氣」計畫，已完成安裝6萬6269台冷氣，各項工作將如期完成；行政院長蘇貞昌會中表示，明年2月底前，全台冷氣裝設工作應會完成。

蘇貞昌指出，除了班班有冷氣，這次也透過校園增設太陽光電設施，預估每年創造3.7億度發電量，將超過班班有冷氣耗能的2.6億度，讓學校發電可以自給自足，且多出的1億度的發電，已協調將發電回饋金專款專用回饋給學校。

教育部指出，班班有冷氣政策從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統（EMS）及太陽光電標租都已全數決標，全國已完成安裝6萬6269台冷氣，各項工作將如期完成。

根據教育部資料，電力系統改善部分，採取大校併小校、都市併偏鄉的分群發包方式，截至9月底，3584校共560群已全數完成發包且全數開工；冷氣裝設部分，預計3398校裝設18萬3616台冷氣，截至9月底，已完成1030校，共6萬6269台冷氣。

另外，能源管理系統EMS，9月底前22縣市已全數決標；太陽光電裝設在今年3月底已全數完成標租，截至9月底規劃設計備查率為52％。

教育部說，有關各校裝設冷氣衍生電費增加及後續維護等課題，行政院主計總處已將國中小學電費及維護費納入111年行政院一般性補助款設算。

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌會中裁示指出，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，而教育的好壞就是國家未來的好壞，去年他宣布投入新台幣323億元推出班班有冷氣政策，就是要讓孩子在舒適環境中學習。

蘇貞昌說，雖然政策一度不被部分外界看好，甚至嘲笑，但政府下定決心，他開了數次會議，行政院副院長沈榮津則幾乎是週週開會緊盯，集合各部會教育部、經濟部、公共工程委員會、台電等處理電力改善工程、冷氣安裝、EMS及太陽光電標租四大工作項目。

蘇貞昌說，明年2月底前全台冷氣裝設工作應會完成，請各部會仔細掌握、沈榮津持續督導，讓學生在明年夏天前就有冷氣吹；至於衍生的每年新台幣8億3000萬元冷氣費用，以及維護費約每年5000萬元，明年起將納入中央一般性補助款。

蘇貞昌說，班班有冷氣是多贏的政策，讓學童、學校、地方政府與業者都受惠，而包含班班有冷氣、校園植樹、校舍耐震補強、增設午餐廚房等政策，都是著眼在孩子的成長歷程只有一次，盼下一代能在安全舒適的環境快樂學習、想像未來，壯大國家競爭力。