蘇貞昌暴怒嗆鄭麗文「不要臉」 趙少康轟下台：你是野蠻人嗎？

行政院長蘇貞昌昨在接受國民黨立委鄭麗文質詢拋出「不會像你們袂見笑」，引發藍營質疑失格、不適任。中廣董事長趙少康今天表示，蔡英文總統不該如此縱容蘇貞昌，應該叫蘇貞昌馬上下台，而蘇貞昌近日好幾次暴怒，應該檢查身體有沒有問題。

趙少康說，一般人罵人「袂見笑（不要臉）」都要負起法律責任，沒有民意基礎的官員，怎麼可以罵有民意基礎的立委不要臉，且蘇貞昌是指「你們」不要臉，試問「你們」指的是所有國民黨立委嗎？他痛批，蘇貞昌身為堂堂行政院長，公然在國會殿堂撒野，蘇貞昌是野蠻人嗎？竟把國會殿堂的尊嚴踩在腳底下。

蘇貞昌今天出席活動時強調，總統是國家元首率領全國軍民保衛國家主權，竟有人藉著質詢來造謠、無端說總統會第一個投降，這何其嚴重，他作為行政院長在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正，做他該做的事。

對此，趙少康表示，明明是蘇貞昌先問鄭麗文是不是要投降，先羞辱對方，今天竟然說要對抗叛徒，蘇貞昌可以這樣信口雌黃嗎？蔡英文應該叫蘇貞昌馬上下台，閣揆本應冷靜，不能動輒發飆暴怒，但蘇貞昌近日已經好幾次暴怒，應該去檢查身體有沒有問題。

至於蘇貞昌昨稱當年鄭麗文參選國大代表，曾拉著鄭的手喊凍蒜，趙少康指出，蘇當時幫鄭助選，是因為你們都是民進黨，這是私人問題，如今立委在國會質詢，這是國事，兩件事情不該混在一起，蘇貞昌簡直荒腔走板。