政府自10月開始發放振興券，期望透過等同於現金的5000元振興券刺激消費，讓各大產業能更快速從疫情影響中復甦。為響應政府振興方案，福斯商旅宣布，推出「振興3重奏 20倍放送」專案，即日起至10月底止，只要持紙本振興券5000元購買福斯商旅T6.1 Caravelle 150L、199全車系或T6.1 Multivan，就可享有福斯商旅提供的獨家加碼優惠。

福斯商旅指出，「振興3重奏 20倍放送」專案活動期間凡持5000元紙本振興券購買T6.1 Caravelle指定車型或T6.1 Multivan，即可享：3萬元購車金、120萬元60期超低利率、第五年全方位保固，回饋價值10萬元，福斯商旅不只把振興券變大，還大上整整20倍！若另搭配政府提供的5萬元舊換新補助，總優惠價值可達15萬元！

此外，T6.1 Multivan在10月持續加碼「菁英租賃專案」，提供日付1333元起，涵蓋三年乙式車體險與牌照稅、燃料費等規費的三年長租方案給予買家選擇。T6.1 Caravelle 199全車系更加送原廠車頂架及4500公里免費保養。

福斯商旅針對對回廠客戶消費滿5000元、送1000元加碼回饋。福斯商旅指出，即日起至明年3月底，凡持紙本振興券回廠消費，無論是保養、維修所需的零件、工資，或購買原廠精品、原廠配件，甚至是購買原廠延長保固等，都可享單次回廠使用全額5000元振興券，福斯商旅再加碼1000元，直接抵換6000元消費額度的加碼回饋。