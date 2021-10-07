大陸文旅部7日表示，十一長假（10月1日至7日）大陸本土旅遊出遊5.15億人次，按可比口徑年減1.5％，按可比口徑恢復至疫前同期的70.1％。

人民日報報導，大陸文旅部指出，綜合各地文化和旅遊部門、通訊營運商、線上旅行服務商數據，經文旅部數據中心測算，10月1日至7日，大陸本土旅遊收入年減4.7％至人民幣（下同）3890.61億元，恢復至疫前同期的59.9％。

新華社報導，大陸國家電影局初步統計，截至7日下午5時，2021年十一長假檔期票房達42.46億元。其中，電影「長津湖」以30.9億元票房奪冠，並打破該檔期電影票房紀錄，電影「我和我的父輩」則以9.4億元票房，排名第二。

十一長假前，福建省、黑龍江省有地區疫情擴散，對旅遊市場有一定程度影響。不過，自7日晚間9時起，福建省廈門市四個區域風險等級調整為低風險，至此，廈門中高風險地區清零。