紙本五倍券首上路 北市保大護送物流至超商 15:002021/10/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保大員警今護送五倍券到各超商。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紙本五倍券8日正式上路，北市保安警察大隊一早便提前派員警分別前往新北市及基隆市的各大物流中心守候，在與物流士協調好運送路線與過程後，由警車護送物流車、開始今日180多條配送路線。 在幾趟門市配送互動之後，執勤的第一中隊小隊長林逢源、警員魏鴻凱，體恤物流士們在豔陽下的辛勞，特別熱心送上了礦泉水，要物流士稍喘一會，讓物流士們直言，本來運送價格不斐的票券內心忐忑，但發現一路護送的員警竟如此善解人意，除了安心外，還感到貼心。 北投麗禧搶攻五倍券 線上旅展下殺65折 新天地搶五倍券千億商機 加碼送「好康券」吸客 #護送 #紙本五倍券 #員警 #物流士 #運送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海霸王五倍券優惠方案 飯店及餐廳不限直接優惠 10:312021/10/08 生活 台東警金峰分駐所發5倍券 村民：上繳給老婆 11:222021/10/08 生活 拿5000花6000 五倍券點燃內需消費 04:102021/10/08 生活新聞 搭五倍券優惠 奇美博物館推「雙人看特展」6.7折 14:212021/10/08 生活 5倍券今起使用 飯店再祭超殺優惠吸客 12:572021/10/08 生活 超商爆領五倍券人潮 他去一地方2分鐘就成功 11:012021/10/08 生活 Yahoo奇摩電商祭「振興五倍券專區」推多元優惠 10:012021/10/08 生活 五倍券可花了 超商紙本券今開領 04:102021/10/08 焦點要聞 小心！五倍券爆黃牛「現金收購」亂象 轉賣恐觸法下場曝光 13:262021/10/08 財經 搭五倍券熱潮 裕日車再端百台X-TRAIL特仕車 10:452021/10/08 財經 首梯紙本五倍券今9點開領！ 超商、超市、藥妝店拿券步驟一次看 07:232021/10/08 政治 社會熱門新聞 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 婚宴當天人財兩失！新娘跟18萬聘金一起不見 新竹男傻眼 - 社會 人倫悲劇 母殺子再輕生 - 社會新聞 - 中國時報 騎車3貼載孩連檢舉達人也掙扎 社畜爸嘆：莫忘世上苦人多 - 社會 噁男騙裸照逼女性侵 強拍剃毛照改LINE名躲刑責 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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