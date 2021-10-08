紙本五倍券8日正式上路，北市保安警察大隊一早便提前派員警分別前往新北市及基隆市的各大物流中心守候，在與物流士協調好運送路線與過程後，由警車護送物流車、開始今日180多條配送路線。

在幾趟門市配送互動之後，執勤的第一中隊小隊長林逢源、警員魏鴻凱，體恤物流士們在豔陽下的辛勞，特別熱心送上了礦泉水，要物流士稍喘一會，讓物流士們直言，本來運送價格不斐的票券內心忐忑，但發現一路護送的員警竟如此善解人意，除了安心外，還感到貼心。