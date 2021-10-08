中國大陸近期公開展示殲16D電戰機，且據稱已部署於靠近台灣的東部戰區機場，《歐亞時報》（The EurAsian Times）8日指出，該型機也可能在中國大陸和巴基斯坦合作發起進攻時，同時出現於印度的東部、西部和北部戰線，對印軍進行全面性的電戰壓制，讓印度國防政策規劃者擔心得「夜不能寐」。

中國大陸9月底在第十三屆珠海航展中，首次公開展示殲16D電戰機，該型機的作用類似美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，專門用於攜帶電戰設備和反輻射飛彈，干擾、壓制甚至摧毀敵方部隊感測器和通信能力，據稱目前已部署於解放軍東部戰區的江西向塘空軍基地。

《歐亞時報》指出，中國大陸肯定也會在其他戰區部署殲16D，包括靠近中印邊境的新疆、西藏等，而印度空軍雖然擁有灣流3型（Gulfstream III）等大型電戰機，卻沒有能隨戰機於最前線行動的專責機種，僅以Su-30MKI等現有戰機掛載電戰莢艙代替，匿名的前印度空軍飛行員向《歐亞時報》承認，這種做法無法與殲16D、EA-18G等專用的電戰機抗衡。

《歐亞時報》還認為，在印度最擔心的中巴協同進攻想定下，殲16D不僅將自中國大陸本土出擊，也可能部署至巴基斯坦，使印度於東部、西部和北部同時面臨全面性的電戰壓制，導致空軍戰力和防空單位受到重創。因此呼籲印度空軍也應擁有同類型的電戰機。