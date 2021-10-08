王瞳一身火辣裝扮和艾成跳國標。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的《明星許願池》請到王瞳、艾成以及季芹，共兩組甜蜜夫妻來到節目當中，除了大方分享私下生活之外，更是首次在節目上合體唱跳，讓兩對夫妻直呼：「實在太逼人！」更坦言緊張到失眠睡不著覺。

艾成跟王瞳夫妻檔首次在節目上牽手唱情歌，因為艾成是歌唱比賽冠軍出道，王瞳說從小就被說是音癡，讓她直呼好緊張。艾成替老婆緩頰說她很認真，笑說某次在家陪她練唱，戴上專業監聽耳機，後來耳朵受不了，默默尋找音質比較不好的耳機，王瞳發現後淚崩問他：「你是不是承受不住了？」

挑戰國標舞時，換艾成緊張到發抖，他說從接通告以來根本沒睡好，常半夜3點起床練舞步。但為一圓老婆能跟他跳國標舞的夢，硬著頭皮接下通告，雖然每次練完舞的回家路上感到相當疲累，但看到王瞳的笑臉則覺得相當幸福。在正式錄影時，艾成幾乎完美完成舞步，只是在兩人相望時，王瞳冷不防的親了他一下，害他瞬間差點忘了舞步，粉紅泡泡圍繞在他們周遭，讓大家直呼好幸福。

當班底大飛提問到，季芹跟王仁甫已結婚20年，也有兩個小孩，如果晚上想恩愛的話，會有什麼暗號？王仁甫羞回會問對方：「晚上要不要吃麥當勞？」但某天晚上當王仁甫一樣詢問季芹時，小孩聽到大喊：「我也要。」讓季芹面露尷尬的回答：「太晚了，不能吃麥當勞。」嚇得夫妻倆馬上換暗號。

而問到兩人的恩愛次數時，季芹也爆料，生小孩前後的差別簡直是從天堂跌到地獄，並直言以前覺得胸部是女性的象徵、很性感，但生完小孩之後，就覺得「胸部是大家的」，它就是一個哺乳、延續生命的工具，超直白的回答，讓大家看到了季芹母愛爆棚的光輝。