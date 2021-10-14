嘉義小劇場戲劇節今年推出3部風格不同的新創劇本讀劇作品，包括編劇林品翰與作曲家吳子齊合創的音樂劇《動物們的限時動態》、編劇王健任的作品《那棟鬧鬼的透天厝》，以及今年才剛拿下傳藝金曲獎最佳編劇大獎的陳健星，作品《雲夢幻遊》也將以讀劇方式發表。（阮劇團提供）

以海馬生子比喻夫妻「做人」、為求一子飽受折磨的心境轉折變化，嘉義小劇場戲劇節今年推出3部風格不同的新創劇本讀劇作品，包括編劇林品翰與作曲家吳子齊合創的音樂劇《動物們的限時動態》、編劇王健任的作品《那棟鬧鬼的透天厝》，以及今年才剛拿下傳藝金曲獎最佳編劇大獎的陳健星，作品《雲夢幻遊》也將以讀劇方式發表。

嘉義小劇場戲劇節是阮劇團長年經營的劇本農場計畫延伸，作品可以以讀劇方式先和觀眾見面。

阮劇團團長汪兆謙表示，作為嘉義在地劇團，一直在思考翻轉城鄉關係的可能，「大家常常在煩腦缺少劇作家和文本，劇本農場的理念，是希望大家有更多時間醞釀一部作品，讀劇是重要的過程。」

汪兆謙表示，現在劇本農場的作品越來越多元，「不只做現代劇場，還有傳統戲曲，還有音樂劇，希望能看見更多觀眾，也打開面對市場的機會。」

陳健星表示，他長年和唐美雲歌仔戲團合作，有很多發揮空間，這次參加劇本農場計畫，寫作劇本《雲夢幻遊》，是描述屈原與楚漢王之間的故事，這是他打從大學時期就一直想要寫的題材，總算有機會圓夢。

此外，今年嘉義小劇場戲劇節還有另一個重點「青少年劇場」，由阮劇團副團長余品潔擔任總編導，她帶領學員從各自的生命經驗擷材，進而發展共同創作《轉．轉》，也將在戲劇節中完整演出。嘉義小劇場戲劇節將於10月22日至24日，在嘉義縣表演藝術中心登場。