邁入第9年的宜蘭戲曲節，今年以歌仔戲為主軸，從10月起一連串精彩活動陸續登場，重頭戲是邀請縣內悟遠劇坊、蘭陽戲劇團，10月30日及11月6、7日演出《吳沙傳奇》與《英雄再現─蔣渭水傳奇》，宜蘭縣文化局邀請民眾齊聚宜蘭演藝廳看好戲。

文化局指出，縣府多年來為了推廣戲曲不遺餘力，宜蘭也承載著歌仔戲原鄉與地方期待，隨著疫情和緩，藝文場館已經開放全座位演出，期盼民眾能以實際行動購票鼓勵優秀的團體。

縣長林姿妙表示，歌仔戲是宜蘭重要的無形文化資產，為了讓歌仔戲能持續蓬勃發展，不論是歡樂宜蘭年、宜蘭國際童玩藝術節、宜蘭戲曲節等活動，都能看到歌仔戲傳唱，希望能讓民眾時常接觸、親近甚至愛上傳統戲曲，發揚歌仔戲最美的文化價值。

文化局表示，《吳沙傳奇》、《英雄再現─蔣渭水》售票系統是OPENTIX兩廳院文化生活啟售，歡迎民眾到宜蘭演藝廳來感受歌仔戲盛宴。