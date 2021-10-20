高雄中學家長會長夫人盧貞宏轉頒5萬元獎學金給黃崇恩。（高雄中學提供）

今年第29屆台北視障音樂節音樂大賽上，高雄中學全盲學生黃崇恩以法國知名作曲家聖桑的練習曲作品111第6號觸技曲，飛快流瀉般的指尖純熟技巧，有如跳著輕盈舞步，獲得所有評審們的驚豔，勇奪在校組鋼琴第1名。

去年才開始對外參加比賽的黃崇恩在第28屆的比賽即以李斯特Widmung奉獻獲得第2名，今年他所挑戰的首曲目難在雙手交錯的機會很高，對視障生難度更大，尤其雙手交錯後琴鍵的定位更需要很高的技術和純熟的練習。

高雄中學透露，黃崇恩因6個月又5天早產所以失明，就讀明華國中時即以精湛琴技考上雄中音樂班，目前學校的無障礙空間非常完備，每天也都有陪伴人員協助崇恩來往於校園各個教室和場館，課本與樂譜也有專用的點字版本。

在教育局前局長王進焱引介下，八譽國際蘭馨交流協會創會長陳靜特別拜訪雄中了解崇恩在雄中管絃樂隊的練習，也對他積極向上專注的精神表示肯定，並代表協會致贈5萬元獎學金，鼓勵崇恩堅韌的生命力跟努力不倦。