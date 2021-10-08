美國海軍7日宣布，海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，導致11名人員受傷，但沒有生命危險。對於外界好奇美海軍潛艦究竟撞到什麼，「軍情與航空網站」主編施孝偉分析，應該不是撞到別國潛艦和大型哺乳類，目前最有可能是撞到「中懸」，即撞到懸浮在水中的不明水下物體。

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據《動力》（The Drive）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網7日報導，事故發生後，「康乃狄克」號已返回關島基地。聲明中說，潛艦「狀況安全穩定」，反應爐並未受影響，運作也完全正常，海軍正在評估艦身受損狀況。

「康乃狄克」號是美國僅有的3艘海狼級潛艦之一，是在美蘇冷戰晚期所打造。它能深潛，以追擊蘇聯飛彈潛艦，並在北極冰層下活動。冷戰末時，海狼級潛艦被設計為終極獵殺潛艦，但由於造價不斷攀升，最後只打造了「海狼」號（USS Seawolf，SSN-21），「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）和「吉米卡特」號（USS Jimmy Carter，SSN-23）等3艘。最後美軍把它們廣泛用在研發，還有特種任務上。

朱學恒8日在臉書直播邀請施孝偉，談及美國海軍海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，導致11名人員受傷。施孝偉說，從外媒報導來看，應該不是撞到別國潛艦，因為若是撞到潛艦，會有蛛絲馬跡可以分析，但卻沒有，施孝偉也提到，外界也有分析推測，是不是撞到深海大型哺乳類，但應該不是。美國海軍目前推測，最有可能是撞到「中懸」，即撞到懸浮在水中的不明水下物體。