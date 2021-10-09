網路知名節目「木曜四超玩」主持人之一的阿部瑪利亞，8日為台灣新銳設計師王子欣創立的品牌CLAUDIA.W，畫上別緻的珍珠裝，身穿以粉色打底的印花裙裝走上伸展台，曾站上小巨蛋演唱的她卻說「感覺心臟要從嘴巴跳出來，比在巨蛋還緊張。」她表示雖在日本走過一、兩次秀，但相較於唱歌跳舞表演，走秀是較不熟悉的，又沒有明確的指引所以超緊張。

阿部瑪利亞受到新銳設計師Claudia Wang王子欣邀請擔任走秀嘉賓。（粘耿豪攝）

另外，她也透露其實在日本時，她的穿搭是較浮誇的，但到台灣後卻發現大部分人穿得較為保守，「有次穿跟很高的鞋子搭捷運，全車的人都在看我，之後就沒再穿過。」不過在嘗試過後CLAUDIA.W後笑說「從今天開始要穿她設計的衣服。」

阿部瑪利亞（第一排左一）與設計師王子欣（第一排左二）與模特們一同謝幕。（臺北時裝週提供）

此次CLAUDIA.W以「Life is a Bitch，and I’m swimming in it」作為本季核心，採用經典芭蕾、反骨嘻哈的意向，象徵兩種不同階級的光譜，透過色彩與線條符號融合並置，展現自由與超現實概念。服裝圖樣延續品牌設計師擅長的手繪感印花、大膽的配色等特色，以「莊周蝶夢」為概念推出蝴蝶耶穌、刺青維納斯、貓咪蝴蝶等叛逆感圖樣。

虛擬服裝謝幕。（臺北時裝週提供）

本季品牌秀選在双融域AMBI SPACE ONE，以虛實並置的方式一共展示30套實體服裝，與12套虛擬服裝。設計師王子欣表示：「其實我的品牌創立至今，都是以虛擬開始，先做虛擬打樣、電子的服裝款式，才去排印花。」這種模式較能實現平面打樣時無法做到的印花、版型。此次秀上一共展出30套實體服裝和12套虛擬服裝，其中有5款為虛擬、實體同時展出，便是為了讓觀眾可直接對應虛擬與實體的狀態。