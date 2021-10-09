台北市議員王鴻薇發現，經濟補帳王美花在經濟部辦的「艋舺美食饗宴記者會」中力挺遭遇罷免危機的立委林昶佐，忍不住痛批「難看」。(圖 翻攝自王鴻薇臉書)

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、國民黨台北市議員鍾小平等人，今(9)日前往台北市選舉委員會，繳交第二階段3萬3千份連署書，引發各界關注。不過，台北市議員王鴻薇卻發現，經濟部長王美花日前竟然在經濟部舉辦的記者會上公開力挺林昶佐，為林昶佐背書，「要說多難看就有多難看」。

王鴻薇今天(9日)在臉書上表示，在罷免林昶佐進行第二階段連署書送件的時刻，王美花居然刻意大動作力挺林昶佐，在經濟部辦的「艋舺美食饗宴記者會」的場合，公開說「對一位用心問政的立委，你忍心把他罷免掉嗎？」利用經濟部舉辦的活動，來為林昶佐背書，把經濟部記者會變成公開力挺大會，要說多難看就有多難看。

王鴻薇痛批王美花，從去年全台大停電卻死不下台，到前陣子台積電被美國欺負還躲到後面，堂堂經濟部長當成這樣，去挺林昶佐不知道是不是幫他招黑，一個是立委當到被當眾罵街，一個是經濟部長當到全台停電被罵爆，「說是互相取暖還差不多？」

對於先前環南市場自治會長林勝東曾怒嗆林昶佐，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，王鴻薇直言，這些話至今還言猶在耳，「這種無心地方的立委，我也要問問王美花部長，你忍心留著他摧殘中正、萬華的選民嗎？」