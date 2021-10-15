彰化縣議會15日舉行捐贈啟用儀式，方圓國際集團捐贈彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U＋紫外線抑菌艙」。（吳敏菁攝）

彰化縣議會15日舉行捐贈啟用儀式，方圓國際集團捐贈彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U＋紫外線抑菌艙」。（吳敏菁攝）

彰化縣議會15日舉行捐贈啟用儀式，方圓國際集團捐贈彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U＋紫外線抑菌艙」。（吳敏菁攝）

彰化縣議會防疫設備再升級！方圓國際集團（喫茶小舖）捐贈彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U＋紫外線抑菌艙」，人員經過時僅需停留5秒，即可滅殺81％ COVID-19病毒，以零接觸方式快速消毒，同步完成體溫量測，盡到最完美的把關。

彰化縣議會15日舉行捐贈啟用儀式，彰化議長謝典林代表受贈，方圓國際集團董事長王國良、彰化縣議會議政顧問簡美玉及台達電子公司照明事業部處長王志賢與會。謝典林感謝企業熱心捐助，讓縣內防疫品質更上層樓，下週定期會開議，防疫利器即可派上用場。前立委鄭汝芬、眾議員都參加。

謝典林表示，議員平時探訪民意，服務對象多元，與群眾接觸頻繁；10月18日定期會開議後，更會接觸不同選區議員及縣府各局處首長。縣府與縣民之間的橋樑，卻也潛在病毒擴散風險。這次設置了全新的紫外線抑菌艙，讓進入議場的每個人都能進行全身消毒，做了最大把關和防護。

方圓國際集團董事長王國良表示，彰化縣防疫成績有目共睹，雖一度成為疫情重災區，但在縣府團隊努力及議會的支持下，快速圍堵，精準斬斷傳播鏈。希望「U＋紫外線抑菌艙」能夠成為抗疫的堅強後盾。

台達照明事業部處長王志賢表示，彰化縣議會是全國第一個使用抑菌艙的民意機關，U＋抑菌艙使用222nm波長之紫外線，能在安全規範下，有效破壞細菌及病毒表面且不傷人體，經研究證實有顯著的抑菌作用，可應用各類需要抑菌場域。該產品已設置於衛福部雙和醫院、三軍總醫院、馬偕紀念醫院、臺北榮民總醫院等醫療院所，及桃園國際機場第二航廈。