振興五倍券8日發放第一批紙本券，許多民眾早已等不及前往排隊領取。一位人夫表示自己特地一早就去領五倍券，卻因此被朋友問「是不是欠錢？」他語重心長說明理由，讓不少過來人秒懂為人夫的心酸。

昨天（8日）是星五倍券發放第一天，原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，他一早就去領了全家人的振興券，共3份。但朋友見狀卻問他，「是不是欠錢？」對此，原PO則語重心長地解釋，自從結婚後他身上沒有超過500元過，有也是要繳東西，老婆下午才會回來，才要將五倍券交給她。

原PO接著說，「代表我早點領這15000，在我身上更久，我更能享受我身上有破萬的時間。」原PO講完後，抬著頭看天空說道，「我真有錢」。

貼文一出，超過8千網友按讚，不少人感同身受留言回應道，「原來是同道中人，失敬，失敬」、「跟我一樣，等等就要上繳了」、「想想都有點小興奮」、「好好享受最後獨處時間」、「趁現在好好溫存這15000」、「有錢的時光就是這麼樸實無華」。

更有網友幽默表示，「上次的跟這次的，全部都給老婆」、「哥，我結婚後有超過300元就此生無憾了」、「我200元的才說羨慕」、「我只負責上交健保卡，什麼券？沒看過」。不過也有人說，「有管錢的老婆很幸福，不然錢交出去只是被花光而已」。