宜蘭清水地熱聯外道路中斷 園區暫封閉 10:292021/10/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清水地熱園區的聯外道路中斷，今天清水地熱暫停入園。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣的熱門景點清水地熱，在今天（11日）早上園區的聯外道路，因上邊坡土石坍塌，造成聯外道路中斷，宜蘭縣政府獲報後已聯繫廠商盡快恢復道路通行，但為安全起見，在道路搶通後今天清水地熱園區仍會維持封閉狀態。 縣府表示，道路中斷時園區停車場約有20輛車，遊客約有50人，聯外道路上邊坡土石坍塌，與圓規颱風挾帶的雨勢有關，道路無法通行，已在清水橋頭管制車輛暫時停止入園。 宜蘭高鐵站選址爭議 立院促公開評估資訊 拚啖飛騰新單 躍寧德時代廠商 世芯聚和 業績喊衝 #聯外道路 #園區 #清水地熱 #中斷 #上邊坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港威轉投資興悦地產 全台第一個建案近台積電 15:132021/10/10 財經 重機噪音擾民 斗南分局上古坑華山取締20件違規 15:582021/10/10 社會 東聯 EG報價攀揚 04:102021/10/10 證券．權證 盤中零股交易近一年績效檢討 小資錢進大立光 股王夢落空 04:102021/10/11 財經要聞 疫後時代 名醫直言：一定要深刻反省徹底檢討這些事 09:132021/10/11 健康 陸整頓互聯網業者 官媒再提滴滴、運滿滿 22:092021/10/10 財經 台股連假後就靠他表態 專家指台積電只要說2件事 19:312021/10/10 財經 舉報外媒負面報導 貴州官員受表彰 04:102021/10/11 焦點新聞 基隆沙灣歷史文化園區 再現風華 04:102021/10/10 地方新聞 就業遜預期 不影響11月減債 04:102021/10/10 全球財經 15國使節賀國慶 外媒關注蔡演說 04:102021/10/11 焦點要聞 生活熱門新聞 圓規颱風變胖 雨勢擴大！9縣市豪、大雨 沿海防九級以上強風 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 10縣市豪大雨「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風豪雨 - 生活 開工日放颱風假機率曝 全台預估雨量出爐 這地恐灌800毫米 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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