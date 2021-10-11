宜蘭縣的熱門景點清水地熱，在今天（11日）早上園區的聯外道路，因上邊坡土石坍塌，造成聯外道路中斷，宜蘭縣政府獲報後已聯繫廠商盡快恢復道路通行，但為安全起見，在道路搶通後今天清水地熱園區仍會維持封閉狀態。

縣府表示，道路中斷時園區停車場約有20輛車，遊客約有50人，聯外道路上邊坡土石坍塌，與圓規颱風挾帶的雨勢有關，道路無法通行，已在清水橋頭管制車輛暫時停止入園。