中印部隊2020年邊境衝突

印度媒體廣泛報導，約200名解放軍9月底越界，在藏南與印軍緊張對峙，印方還一度扣留了其中幾人。

不過，《環球時報》等中方官媒10日直指，印軍不僅妨礙解放軍例行巡邏，還編造扣留越界解放軍的謠言，分明是「做賊喊抓賊」。中方分析家說，這暴露出印方從去年的邊境衝突中沒有學會任何教訓，並應該為最新的事件負責。

此外，中方專家警告印度部隊和媒體，不要誤以為北京的自制是在容忍毀謗。《中國日報》並引述解放軍消息人士的話說，印度相關報導「純屬捏造」。而解放軍消息人士說，中方邊境部隊9月28日在中印邊境的中方一側東章地區進行例行巡邏，但途中遭印方無理阻攔，於是中方官兵堅決反制，並在完成巡邏任務後返回。消息人士強調，東章地區是中方固有領土，解放軍邊防部隊在自家領土上巡邏完全合理合法。

而清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰則說，印軍在東章阻撓中方邊境部隊例行巡邏顯示，印度像去年一樣，在蓄意挑釁，並扭曲事實。他指出，印度違背先前中印達成的協議，還繼續到處說中方越界，顯示去年雙方爆發流血衝突後，新德里並沒有汲取任何教訓。