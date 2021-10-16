資深藝人曹西平擁有仗義執言的性格，對於看不慣的事情，都直接在臉書上開砲，稍早，他在透露請高中生喝飲料，沒想到對方改去買口香糖，吃完還直接吐在地上，缺乏公德心的行徑，讓他看了大動肝火，直接怒斥：「教育失敗」。

曹西平表示拿五百元請高中生喝飲料，對方卻拿去買糖果跟口香糖，吃完後還直接吐在地上，看見這般沒公德心的行徑，讓他怒斥好意請客，卻不見對方禮貌性道謝，就連垃圾都隨意丟棄，坦言家庭及學校教育失敗，從這些小地方就看得出來，揚言若再次碰到這群高中生，一定會開罵讓他們知道做錯事情，更撂下狠話反問：「如果把你們跟我合拍的照片PO出來，你們覺得學校會怎麼處理」。

對於此事被酸民嗆：「你以為五百元很多嗎」，曹西平直接反擊：「如果你錢很多的話，你拿給他們，你請他們，有沒有五千元拿給他們啊，說什麼幹話」，對此，網友感同身受表示：「現在的高中生素質真的越來越差，連一點點尊重跟道德都沒有」、「連基本禮貌都沒有，真搞不懂家長怎麼教的」、「教育崩壞加上家庭失能，現在學子大多沒有同理心，真的很糟糕」。

曹西平曾表示只想過好每天生活，卻無止盡被酸民騷擾，無奈感嘆：「我的一生已經坎坷無比了，還有什麼比這個還要慘」，但也不忘跟跟酸民嗆聲：「你們就盡量，每天不嫌累不嫌煩，時間很多就盡量，我依然往前走下去」。