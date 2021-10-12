大陸最近上映愛國題材電影《長津湖》，激起觀影者的愛國心，還取票房成功，同時，也對這場發生在70年前的戰役有各種討論與重視。其實美國海軍陸戰隊也一直記得長津湖戰役( Battle of Chosin Reservoir)，讚揚當年參戰的陸戰隊1師，在遭到包圍的絕境中永不言棄，甚至帶上10萬名當地難民一起撤退。至今，美國海軍還有一艘「長津號」(USS Chosin CG-65)，就是紀念這場戰役。

我們很強(we are the mighty)報導，長津湖戰役是美國海軍陸戰隊的決定性戰役之一。直到今天，那場戰鬥的方方面面成為陸戰隊的重要歷史課以及戰鬥教範，在陸戰隊的新兵訓練營中，新兵們將會學習這場戰鬥的英雄的一切，先從精神教育開始，該役定義了陸戰隊「永不放棄」的信條。

美軍護送1名戰俘到後方時，遭到敵軍攻擊，第7步兵師戰車與附近的士兵向敵人方向交戰。(圖/美國國會圖書館)

長津湖戰役的美軍指揮官創造了許多名言，比如陸戰1師指揮官奧利佛‧史密斯師長(Oliver P. Smith )下達向興南港方向突圍時說：「我們不是撤退，只是朝著不同方向進攻」；第1團團長切斯提‧普勒(Chesty Puller)則說：「我們在找敵人，現在被包圍住，很好，這就簡化了問題。」

這些都彰顯了即使面對壓倒性的巨大困難，美國海軍陸戰隊仍然堅持戰鬥到最後。

以美國為首的聯合國軍，在仁川登陸戰的幾個月後，幾乎佔領了整個朝鮮半島，直到中共志願軍參戰，這一點，聯合國軍確實忽視了此事的嚴重程度。

當時，美國陸軍第8軍準備向平壤推進，為了加快效率，陸戰隊另外從半島東邊的興南港登陸，來個左右夾擊，參與東線作戰的除了陸戰1師以外，還有美國陸軍第3步兵師、第7步兵師，以及韓國軍隊。然而他們面臨的是多山的崎嶇地型，但最糟糕的是，此時已是11月，冬天已經來臨，刺骨的嚴寒無情的考驗各參戰部隊。

向興南港方向撤退的美軍。(圖/美國國會圖書館)

中共領導人毛澤東下決心要圍殲東線戰場的美國部隊，他動員了15個師發動包圍戰，聯合國軍完全沒有有料想到，在行軍1個月後，11月27日，部隊在長津水庫四周遭到包圍，中共部隊以迫擊砲、手榴彈打頭陣發動衝鋒作戰，戰鬥持續了17天。

美國陸戰隊回憶，面對中共軍(PVA)的猛攻，士兵們從槍戰打到肉搏戰，甚至用起刺刀、鏟子、槍托和任何他們能拿到的東西來維持住陣地。PVA發動無數次進攻，又無數次被迫撤退。PVA每次攻擊都取得了一些進展，但付出了巨大的代價。

由於地面結冰，美國陸戰隊無法挖掘散兵坑，竟然只能將戰死者的屍體用作沙袋，以幫助他們免受火力侵襲。

海軍陸戰隊決定向南回到興南港，但是他們已被包圍，南邊也有無數的中共軍在阻擋，這也才有了史密斯師長與普勒團長的名言，意思是向南突圍同樣也是殺傷敵軍。

到戰鬥結束時，美國海軍陸戰隊有 836人陣亡，約1萬人受傷。美國陸軍有約2000人陣亡，1000人受傷。至於對手中共志願軍，損失必然慘重，但實際報告一直沒有詳細統計。

能確定的是，中共志願軍有6個師無法維持編制必須整編，歷史學家估計，中共軍的損失在3萬~8萬之間，受傷的人數可能永遠無法確切得知。

從戰略上講，美軍沒有達到分割戰場的目的，是海軍陸戰隊的失敗。但對中共來說，這場戰役兵力折損過於巨大，也顯得是一場得不償失的勝利。但是雙方又都能拿到各自需要的精神力量。

對美軍而言，儘管失敗了，還是鼓勵著海軍陸戰隊具有永不言棄的精神，從那以後，美國海軍陸戰隊員有了「長津精神」：面對巨大壓倒性的困難時，長津戰役的精神提醒官兵弟兄們「我們永不退縮，永不投降，奮戰到底。」