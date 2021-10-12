運彩「大」「小」分玩法簡單、好玩，愈來愈受大家的喜愛，一般要嘛買「大」中獎要嘛買「小」中獎，今天要來跟大家談一談如何在一場比賽開始前以及開始後的場中，既買「大」中獎、買「小」也中獎。

運彩如何買「大」買「小」都中獎？秘訣曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「大」「小」分玩法只要猜中1場比賽法定比賽時間完成時，2隊的總分數大於或小於台灣運彩所訂定的總分就中獎，也就是購券者可以依自己對比賽結果總分的判斷以及台灣運彩開出的大小值，來決定買「大」或是買「小」。

運彩「大」「小」分玩法說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後購券者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，廣受大家喜愛，其間各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)、「大小值」或「讓分值」等會隨著比賽進行的情形產生變化。

場中投注說明。(台灣運彩提供)

就拿8/24(二)美國職棒 (MLB)水手Vs. 運動家的這場賽事為例，「賽前」台灣運彩依據2隊過往相關數據開出這場比賽的大小值為8.5分，讓消費者選擇比8.5分大買「大」或比8.5分小買「小」，比賽開始後進入「場中投注」，台灣運彩隨著比賽2隊得分的情形，動態修正大小值，從8.5分下修到4.5分再上升到7.5分，最後再下修到5.5分，大小值變動的過程中，可以很明顯的看出絕大多數的購券者鎖定認為這場比賽最後的總分會是8分，所以只要台灣運彩開出的大小值為8.5分就買「小」分，反之只要台灣運彩開出的大小值低於8.5分就買「大」分，而且比例非常懸殊及顯著(多數都在6、4比甚至最高達到7、3比)，比賽結果2隊總分果然為8分(5：3)，所有過程中8.5分買「小」的以及7.5分以下買「大」的購券者都中獎，讓台灣運彩這場比賽的獎金支出大爆表。

水手運動家場中投注大小值及賠率變化。(台灣運彩提供)

所以如果一場比賽最後的總分你有預先判斷的預測值，不妨可以直接鎖定該預測值進行投注，當台灣運彩開出的大小值高於你的預判值時就買「小」，反之低於你的預判值時就買「大」，這樣就有機會像這場比賽一樣買「大」買「小」都中獎。