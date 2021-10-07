一般來說運彩的玩法都只會有1種結果勝出，但「冠軍」及「特別項目」玩法偶爾會有所謂的「共同勝出」的情形發生，這是什麼樣的情境以及中獎獎金怎麼計算，今天利用這個機會來跟大家談一談。

運彩「共同勝出」中獎獎金怎麼算

運彩所謂的「共同勝出」是指運動比賽的結果有2種或2種以上的投注選項均符合中獎資格，一旦出現「共同勝出」，它個別的中獎金額會是原中獎金額除以「共同勝出」的數目。

運彩「共同勝出」說明。(台灣運彩提供)

以目前進行中的2021英雄聯盟世界大賽來說，運彩開出的15個「冠軍」及「特別項目」的玩法中，就有6個可能會有「共同勝出」的情形發生，包括1.「入圍賽禁用次數最多的英雄」(預測入圍賽禁用次數最多的英雄角色)、2.「入圍賽選用次數最多的英雄」(預測入圍賽選用次數最多的英雄角色)、3.「韓國賽區(LCK)名次最佳隊伍」(預測本屆世界大賽韓國賽區(LCK)排名最佳隊伍)、4.「中國賽區(LPL)名次最佳隊伍」(預測本屆世界大賽中國賽區(LPL)排名最佳隊伍)、5.「歐洲賽區(LEC)名次最佳隊伍」(預測本屆世界大賽歐洲賽區(LEC)排名最佳隊伍以及6.「北美賽區(LCS)名次最佳隊伍」(預測本屆世界大賽北美賽區(LCS)排名最佳隊伍)等。

運彩可能出現「共同勝出」的特別項目。(台灣運彩提供)

從以上6個可能發生「共同勝出」的特別項目玩法中舉個例子來說，例如「入圍賽禁用次數最多的英雄」如果被禁用次數最多的英雄有2個A及B，即代表A及B「共同勝出」，如果賽前以100元投注A賠率6倍的中獎者，其中獎獎金為原中獎獎金600元除以「共同勝出」的數目2，即可拿回300元獎金；同樣地賽前以100元投注B賠率8倍的中獎者，其中獎獎金為原中獎獎金800元除以「共同勝出」的數目2，即可拿回400元獎金，依此類推，提供給大家參考。