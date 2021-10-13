基本工資審議會上周決議明年基本工資月薪調至2萬5250元、時薪調至168元，引發許多服務業憂心「疫情影響尚未趨緩，調整基本工資勢必再重創產業」，勞動部部長許銘春今天表示，本周將與經濟部研擬配套，方向大概針對月薪與時薪產業尤其如內需服務業餐飲、旅行社等受影響較大的產業，薪資或其他方面提供補貼方案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況將成效報告」。

許銘春會前表示，與經濟部討論的配套主要是補貼到勞工，但方式仍待討論。