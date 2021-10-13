以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，出入國人數銳減，毒梟為了運毒，從緬甸進口一批佛像，異想天開的把22塊海洛因磚偽裝成夾層隔板，想靠著神佛保佑，企圖闖關，但仍被航空警察局及關務署台北關緝毒幹員聯手攔截，逮捕劉姓等5名嫌犯，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。

航警及海關調查，在今年5月間，有一箱從緬甸運抵桃園機場的貨品，申報品名為佛像，領貨人卻遲遲沒有前來報關領貨，航空警察局安檢大隊及關務署台北關關員先利用X光機檢查，其中當作佛像隔板的包裝保護夾層的物品顯示影像可疑，於是先暫時扣留貨品，等待貨主出現領貨，並先通報上級長官。

航空警察局前任局長林順家據報，立即指示航警局刑警大隊大隊長蔣叔君成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，追查幕後貨主；航警局新任局長鄭明忠到任後也積極指示深入偵辦，加入支援警力刑事警察局偵三大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊、新竹縣警局竹北分局、台中市政府警察局第四分局等單位共同合作。

在等待2個月後，在今年7月間，劉姓嫌犯出面報關提領貨品，海關及航警會同開箱稽查，發現裡面裝了24尊小佛像，但佛像四周放置防撞隔板，拆開後卻是22塊海洛因磚所偽裝混充，經查海洛因毛重8.14公斤。

專案小組再逮捕收貨嫌犯後，繼續向上游端追查，於8月及9月先後報請桃園地檢署檢察官及桃園地院法官簽發拘票、搜索票，兵分多路前往桃園市、新竹市、新竹縣、台中市等地，逮捕負責規劃、押貨、幕後貨主范姓、林姓、邱姓、高姓等4名嫌犯到案。5名嫌犯經檢察官向法院聲請羈押，除高姓嫌犯外，其他4人均羈押禁見。

因疫情關係，各國邊境嚴管，毒品短缺價格飆漲，據了解，原本1公斤數百萬元的海洛因磚，已經飆漲到千萬元以上，還不一定有貨可買。這次在國境線上攔截查獲的22塊海洛因磚，包裝上印有「雙獅地球標」、「一帆風順」、「堤防假冒」、「純淨100％」等字樣，屬於高純度海洛因，總價市值將近上億元，雖然毒梟想靠著滿箱的神佛保佑，企圖闖關，但仍被視破查獲。

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