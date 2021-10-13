米斯特13日送件申請興櫃股票 13:532021/10/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心13日表示，米斯特國際企業（2941）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是貿易百貨業。 根據櫃買中心資料顯示，米斯特國際企業成立於2010年10月間，董事長為林瑞豪，主要經營業務是成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品等，送件時資本額為1億3990萬元。 米斯特國際企業2020年業績，營收2億7144萬元，稅前盈餘3049萬元，每股盈餘2.39元。 趙薇夫婦再涉合約糾紛 11月8日北京開庭 業績雙增 抗通膨概念股氣盛 #斯特 #國際企業 #送件申請 #興櫃股票 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信銀 展現數位金融影響力 04:102021/10/13 產業特刊 《金融》自結年報公告時限提前 明年119家先行 07:462021/10/13 財經 貨櫃三雄拉半根漲停 台股反彈逾80點 重返16500點 09:102021/10/13 財經 第二檔戰略新板股 進典-新13日每股42元掛牌興櫃 09:192021/10/13 財經 《電腦設備》飛捷Q3營收登近2年半高 Q4拚續揚 12:182021/10/13 財經 打造氫能超級強國 澳洲斥620億元補助業者 12:102021/10/13 國際 一個帳戶暢行無阻 客戶理財最佳助手 04:102021/10/13 產業特刊 《美股掃瞄》緊盯季報、縮表、通膨 美股連3跌 08:542021/10/13 財經 興櫃準IPO股 績優 04:102021/10/13 產業特刊 穆斯克坐穩世界首富 發銀牌給貝佐斯 04:102021/10/13 全球財經 《興櫃股》晶瑞光加速組軍 劍指智慧手機鏡頭 11:442021/10/13 財經 財經熱門新聞 融資買陽明慘賠百萬 大膽散戶死不賣股 還向空軍嗆1句狠話 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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