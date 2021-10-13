櫃買中心13日表示，米斯特國際企業（2941）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，米斯特國際企業成立於2010年10月間，董事長為林瑞豪，主要經營業務是成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品等，送件時資本額為1億3990萬元。

米斯特國際企業2020年業績，營收2億7144萬元，稅前盈餘3049萬元，每股盈餘2.39元。