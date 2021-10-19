北市禾馨診所違法替民眾驗疫苗抗體，中央訂出指引後，讓民眾可自費到指定醫療院所檢驗。台北市衛生局長黃世傑19日表示，北市費用1次約1000元，議員要求北市聯合醫院收費要比私立醫療診所低。

中央開放疫苗抗體檢驗，不訂上限或統一價格，由地方政府自訂，議員游淑慧提案請市府開放聯合醫院仁愛院區供民眾自費檢驗疫苗抗體，要求費用必須比私立醫院低，由議會警衛委員會審議。

黃世傑表示，北市費用1次約1000元，仁愛院區收費標準已送審，22日可核定，目前有10多家醫院申請，包括禾馨醫療旗下診所都已送件。