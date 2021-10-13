T1台中太陽隊今日宣布與聯新國際醫療集團共同簽訂策略聯盟，發表精準運動醫學的5大特色（精準檢測、精準訓練、精準醫療精準復健以及精準回場評估）以及台中市國中國小籃球校隊運動傷害防護公益專案，提供球員們專屬的綠色通道，並透過頂尖的運動醫學團隊，給予全方位的健康醫療與精準運動醫學照護，共同努力發揮最強戰力，誓言勇奪總冠軍。

雙方簽約儀式於台體大聯新運醫中心舉行，聯新國際醫療集團張煥禎總執行長、聯新運醫公司林頌凱總經理、台中太陽職業籃球隊孫子荃董事長、台中太陽職業籃球隊汪蔚傑總經理等人代表簽署，由台中市運動局李昱叡局長擔任見證人，另外中華奧會蔡賜爵副主席、財團法人台中市發展體育教育基金林廷芳董事長、國立台灣體育運動大學許光麃校長、國立台灣體育運動大學校友總會王景成理事長、T1 聯盟賽務長賈凡等人也都蒞臨現場。

聯新運醫公司林頌凱總經理發表精準運動醫學的5大特色（精準檢測、精準訓練、精準醫療精準復健以及精準回場評估），將透過5大特色給予球員們最大的幫助，由聯新運醫提供最精準專業的醫療資源，開啟球員專屬的綠色通道，24小時零時差照顧球。

精準檢測是整合高端健康檢查、運動能力檢測、動靜態足底壓力分析、身體弱連結評估，在訓練期間就找出球員潛在的受傷因子。精準訓練是由運動醫學專科醫師與運醫教練依據檢測報告共同訂定訓練計畫，確保每位球員的訓練發揮最大成效。

精準醫療是以最先進的診斷方式，結合影像醫學、動作分析及AI診斷系統，在第一時間找出運動員的病灶，再利用超音波及影像定位系統，對受傷部位執行精準治療。精準復健是由國家代表隊等級的物理治療師，結合高端的復健儀器，協助受傷球員精準復健；每位球員在復健期間都有專屬復健課表，確保復健效果，減少傷害影響。

精準回場評估對於運動員傷後回場的時機判斷非常重要，太早或太晚返場，都可能產生不利影響，聯新運醫使用與歐美同步的回場評估系統，藉由科學化數據及動作影像分析，確認球員恢復狀況良好後，才讓球員安心回場比賽。

另外，林頌凱總經理也發表了台中市國中國小籃球校隊運動傷害防護公益專案，期盼能將運動醫學觀念向下扎根，給予台中市國中國小籃球校隊球員同樣的照顧。聯新國際醫療集團總執行長張煥禎表示，此次與臺中太陽職業籃球隊合作，將提供全方位的健康醫療與精準運動醫學照護，為每位球員建立健康檔案，一旦發生受傷或生病，將針對每位球員的個別狀況，立即進行檢查治療無縫接軌。

台中太陽隊長陳靖寰認為，這次的合作幫助很大，透過聯新運醫的資源，可以檢測自己的身體狀況，如何去恢復，讓自己的身體去改善調整，對於球員來說有這樣的合作非常幸運，感受到球團給予球員的照顧。副隊長陳文宏提到先前因為訓練有傷及手指，透過聯新的檢測及治療，讓傷勢逐漸恢復，調整最佳狀態面對即將到來的賽季。球員丁聖儒表示，聯新運醫不管是在醫療的軟硬體上都相當專業，細心照料球員的傷勢部位，給予最即時的治療協助。

台中太陽隊汪蔚傑總經理表示，聯新國際醫療集團為跨足兩岸四地的醫療集團，聯新運動醫學團隊長期照顧國內頂尖運動選手、職業籃球隊、職業棒球隊及國家隊選手，經驗豐富，是教練團的最佳後援，不管球員在健康或受傷的狀態，都可以24小時零時差與醫療團隊溝通，此次臺中太陽隊與聯新運醫攜手合作，透過全方位健康醫療照護，不僅可以提升球隊戰力，締造雙贏佳績，也將為台中市的籃球運動注入新能量，為台灣的職業籃球發展開啟新頁。