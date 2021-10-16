2021台灣創新技術博覽會 (TIE) 「未來科技館」於10月14日至10月23日登場，「國際區」共展出共12國34家國際廠商的亮點技術，國別比以往更多元、家數更為歷年之最，讓國人輕鬆在家逛展，一覽未來科技在全球發展之貌。 未來科技館「國際區」凸顯台灣接軌國際技術資源的廣大networking，深入了解國際前沿技術帶進台灣落地，實體加線上雙軌展出形式打破地域疆界，拉進國際視野，關注包羅萬象的台灣鉅作。

聚焦四大領域核心 「國際區」成台灣與國際交流的技術殿堂

「國際區」聚焦四大未來關鍵科技領域 ─ 「AI智慧應用」展示AI影像及語音辨識的最新技術進展，以及近年最夯的智慧物流、智慧工廠；「精準健康」展示可看到智慧照護、智慧健康裝置、生技新藥等技術，在世界防疫延長戰裡照顧國人健康。「電子光學&材料」聚焦鏡片技術創新，例如銀離子抗菌與抗病毒鍍膜技術，降低鏡片表面上病毒存活機率。最後，全球企業「數位轉型」以前所未見的速度發展，在台灣逐步金融法規鬆綁之際，國際金融科技與區塊鏈應用，有望啟發台灣新的擘畫藍圖。

「國際區」廣納國際菁英之作，以下帶你一窺不同領域的國際亮點技術：

一、「數位轉型」有前瞻資安技術開發商L7 Defense，發展Ammune? 平台技術打造即插即用模型，用於檢測API 網路威脅。

二、「電子光學&材料」有高科技聚合物材料提供商科思創Covestro Resins，展出Covestro產研發中心的綠色新穎功能材料，抗病毒塗層的安全表面技術等。能源相關開發商AR CHALLENGES ECO，推出替代太陽能和風能系統儲存的解決方案，展示國際綠能技術進展。

三、「精準健康」有美國Origin Wireless Inc.（OWI）子公司元創電子的WiFi感應科技應用在長者照護的智慧觀測服、跌倒感測，以及智慧家庭保全系統等；另一家是英屬維京群島商伊勒伯科技（Winnoz Technology），深入了解分子檢測結合居家快篩，讓新冠病毒無所遁形。

四、「AI智慧應用」包括由矽谷阿雅（Anya，本名鄭雅慈）結合永續環保、共享經濟、循環時尚、租賃訂閱等，創辦的人工智慧時尚租衣平台Taelor，創造AI時尚穿搭服務。瑞士商柏泰則將展示物聯網智慧工廠的AI智慧組裝技術與智慧物流。

(本文摘自《理財周刊1103期》)