財政部長蘇建榮率財政部、中央銀行、行政院主計總處、金融監督管理委員會、國家發展委員會及外交部同仁出席今日由紐西蘭副總理兼財政部長Grant Robertson主持之APEC財政部長視訊會議。

蘇建榮於會中分享我國運用財政措施因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，促進經濟復甦，同時致力審慎財政管理，展現我國維持財政永續努力。

財政部說明，今年財政部長會議討論議題包括因應COVID-19以實現永續性及包容性復甦，及運用財政政策與預算管理解決當前挑戰；APEC企業諮詢委員會代表並向財政部長提出政策建議。

蘇建榮於會中說明我國因應疫情多次增編特別預算，今年1年以上公共債務未償餘額占當年度名目國內生產毛額（GDP）比率上升至29.6％，仍在可控制範圍內，具足夠財政空間，國際信用評等機構今年對我國信用評等或展望均調升或給予正向評價，肯定我國財政管理努力；隨著疫情逐步緩解，經濟活動回復正常，我國持續推動前瞻基礎建設，促進復甦，帶動未來歲入自然成長，培養財政永續及韌性。

財政部進一步說明，APEC財政部長採認聯合財政部長宣言，該宣言將提報今年11月舉行之APEC領袖會議：

APEC區域2021年經濟成長預期超過6％，惟各經濟體間具顯著差異，經濟復甦仍面臨下行風險，包含COVID-19新變種病毒、疫苗接種率不足，及通膨壓力、新供應鏈中斷與供給面限制等經濟風險。

使用所有可用政策工具解決COVID-19疫情的負面結果，支持強勁、永續、平衡與包容性復甦，避免過早取消支持措施、對受影響最大的部門與工作者提供支援，及解決受經濟與社會影響最嚴重族群的危機。

財政政策及預算制度在因應疫情影響、保護就業及生計、為必要公共服務提供資金及支持弱勢族群扮演關鍵角色，應審慎調整財政政策，確保短期穩定及長期財政永續目標。

致力解決長期存在的結構挑戰及轉型，包括運用數位及其他技術提升生產力、包容性與福祉。強調優質基礎設施發展與投資及因應氣候變遷永續綠色融資對促進後疫情復甦、結構轉型與區域整合的重要性，尋求調配長期融資及促進私部門參與之方法。

宿霧行動計畫（CAP）為財長程序10年期路徑圖；財長們對CAP下半階段（2021年至2025年）執行策略達成共識。

承諾促進租稅確定性與解決避稅及逃稅問題。樂見今年10月8日經濟合作暨發展組織（OECD）／二十國集團（G20）防止稅基侵蝕及利潤移轉包容性架構（Inclusive Framework on BEPS）達成國際租稅架構歷史性協議。

財政部表示，APEC經濟體普遍認同，面對後疫情時期、數位轉型及氣候變遷等挑戰，致力達成強勁、永續、平衡與包容性成長之重要性，創新、供應鏈順暢及國際合作亦是促進區域共榮之關鍵要素。

財政部將持續積極參與APEC相關國際會議，與各經濟體及國際組織交流政策措施，尋求合作機會，積極推展財政外交，提升我國貢獻度與國際能見度。