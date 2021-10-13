中國大陸近年來成為美國最關注的威脅，不過智庫專家警告，俄羅斯對美國構成的威脅「更加直接且緊迫」，呼籲美國陸軍不能只想著以遠程火力對抗中國大陸，也應投資下一代戰車、步兵戰鬥車等傳統戰力，確保有能力嚇阻俄羅斯。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）資深副所長古爾（Daniel Goure）12日投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱由於中國大陸經濟實力上升、持續投資先進技術、進行大規模軍事建設，以及在「灰色地帶」（Gray-zone）不斷給予美國及盟邦壓力的行為，已讓其成為美國最關注的威脅對象。

但他警告，過度關注太平洋區域，因而忽視俄羅斯及其持續壯大的陸軍戰力，是一件十分危險的事，因為該國可能快速入侵波羅的海國家等歐陸盟邦，並以「反介入／區域拒止」（A2AD）能力阻止北約兵力支援，甚至可以說其威脅較中國大陸「更加直接且緊迫」。

雖然美軍為因應中國大陸A2AD能力，已在發展全面性的反制措施，包括強調分散式殺傷、機動性、不同軍種間感測器與武器整合的新作戰概念，但由於印太區域多島嶼環境的限制，美國陸戰隊和陸軍正專注於發展配備遠程火力、先進感測器與通訊能力的小規模機動單位和網路、電戰、太空等資產，使新部隊不適合用於對抗俄羅斯的大規模傳統地面部隊，也無法阻止該國迅速佔領東歐領土。

因此古爾建議，美國陸軍須確保其地面作戰能力獲得足夠投資，包括用於取代M1艾布蘭（ Abrams）主力戰車和M2布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車的下一代戰鬥載具、輪式155公厘自走砲等，並於波羅的海國家及波蘭部署更多地面部隊，確保有能力嚇阻俄羅斯。