民進黨立委羅致政近日提案修《公文程式條例》，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，再度引起「去中化」的爭議，羅致政表示，修法是為了要讓台灣與國際接軌。國民黨青年團總團長候選人何元楷今（13日）表示，此議題根本是假議題，「接軌國際就是在鬼扯，想去中華民國化才是真的」。

羅致政提案將我國公文發文日期由「民國」紀年，改成「公元」紀年，何元楷表示，羅致政稱這是與國際接軌，簡直是胡扯，「對內公文改成西元與接軌國際有什麼關係？」對外文件日期用西元紀年絕對可以理解，但是對內以民國紀年有什麼問題？

何元楷表示，我們國家就是叫中華民國，對內公文用民國紀年再正常不過。

此外，何元楷以日本為例，指出日本至今，均是使用天皇年號紀年，例如：明治、大正、昭和、平成、令和，這些都不是西元紀年，難不成日本不與國際接軌？

何元楷強調，羅致政提出此議題根本是假議題，「接軌國際就是在鬼扯，想去中華民國化才是真的」。