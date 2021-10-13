土耳其本週接連暗示可能再度跨境出兵敘利亞北部，清除邊境地區的「恐怖分子」。總統艾爾段日前表示「已經沒有耐性了 」；外長卡夫索格魯今天說「將採取必要作為」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）11日晚間針對警察在敘北殉職一事表示，「我們已經沒有耐性了 」、「土耳其決心消滅來自敘利亞北部的威脅，要不與活躍於當地的部隊一起行動，要不採取我們自己的方式」。

敘利亞反對勢力掌控的敘北阿勒坡省（Aleppo）阿薩茲鎮（Azaz）10日遭遇導向飛彈攻擊，土耳其內政部指出，事件造成兩名土耳其警察喪生，另外兩名土耳其警察受傷。

安卡拉認定事件是庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）所為。土耳其南部邊境城鎮卡爾卡米斯（Karkamis）隔天又遭到據信來自YPG掌控區的砲擊。

艾爾段11日強調，警察遇襲事件是「最後一根稻草」。外界認為，他暗示安卡拉可能會再度跨境用兵。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天與到訪的尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）在安卡拉召開聯合記者會時指出：「土耳其會盡一切努力消滅敘利亞北部的恐怖分子。」他指的是YPG。

安卡拉當局認為YPG是庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

他批評美國和俄羅斯沒有信守承諾，確保YPG撤離邊境地區。

卡夫索格魯說：「俄羅斯和美國對最近的攻擊事件都有責任，因為他們沒有信守承諾…既然他們沒有信守承諾，為了安全，我們將會採取必要作為。」

土耳其已3度跨境出兵敘北掃蕩YPG，分別是2016年8月的「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）、2018年1月的「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）、2019年10月的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。

安卡拉在相關軍事行動後與莫斯科和華府達成協議，俄、美同意協助迫使土耳其認定的「恐怖分子」往南撤退30公里，使其遠離土耳其邊境。

卡夫索格魯今天更批評美國「不真誠」，一邊對「恐怖組織」提供武器並且進行訓練，卻又對恐攻加以譴責。

他說：「你們（指華府）提供他們武器，發聲明（譴責）只是作樣子，明顯不真誠。」

美國駐土耳其大使館昨晚在推文中向殉職土耳其員警家屬致哀，並就「針對北大西洋公約組織（NATO）盟友土耳其的跨境攻擊予以譴責」。美國國務院後來也譴責對土耳其進行跨境攻擊。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會中說：「各方維持停火區並且予以尊重，這對於增進敘利亞穩定、致力以政治手段解決這場衝突，至關重要。」