要變天了！周六傍晚起東北風增強，北台灣天氣轉涼，氣象局表示，周六傍晚東北風南下後，周日、下周一（17、18日）北部、東北部一整天較涼，最低溫時間點落在周日一整天到下周一清晨，低溫下探20度，與周五、六白天的31至33度相比，驟降13度，明顯轉涼。

氣象局表示，周六傍晚起東北風增強，北台灣天氣轉涼，周日、下周一（17、18日）東北風影響，北台灣天氣較涼；東北部有短暫陣雨，北部及花東也有局部的短暫陣雨，其中周六傍晚至周日北台灣有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後中南部有雷陣雨。

氣象局指出，這波冷空氣最低溫時間預估落在周日一整天到下周一清晨，低溫下探20度；高溫部分，與北部周六的31至33度相比，周日高溫預估23至25度，掉近10度。與20度低溫相比，最大溫差更將近13度。

氣象達人彭啟明也表示，這波東北風是今年入秋以來，第一波較有規模影響台灣的冷高壓南下，北部及東半部降溫較為顯著，預期可能會降到20至25度，空曠地區的低溫可能會跌破20度，預期未來大陸冷高壓會有節奏的定期南下，回溫的空檔會越來越少，降溫的機會增加。以及要留意菲律賓東方海面，仍將會有擾動低壓發展，如果和東北風配合得好，就算颱風沒來，秋颱的外圍環流威力也不容小覷。