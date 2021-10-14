2022縣市長選舉開始布局，國民黨籍的基隆市前立委謝國樑14日宣布，將投入參選下一屆基隆市長。（陳君瑋攝）

2022縣市長選舉開始布局，國民黨籍的基隆市前立委謝國樑14日宣布，將投入參選下一屆基隆市長。（陳君瑋攝）

前國民黨立委謝國樑今天正式宣佈投入2022年基隆市長選舉。謝國樑受訪時表示，他競選的兩大主軸，一是打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」，二是利用創新思維，替下一代創造新未來。

謝國樑曾任3屆立委，5年前放棄連任，再度創業、投入演藝圈，闖出一片天，創辦的華聯國際多媒體公司，投資出品的電影《我的少女時代》、電視劇《想見你》等，都是耳熟能詳的代表作。

謝國樑上午到國民黨智庫參加臨時董事會，他在會後受訪時談到將競選基隆市長一事說，他會利用過去從政、經商與做公益的經驗，創造政府、民間、企業的三贏局面，替基隆開創更多的工作機會與收入來源，讓基隆子弟可以在地就業，讓更多資源可以投入照顧更多基隆市民。

謝國樑表示，他的人生轉捩點，是受到4年前出生的女兒小愛所影響，也曾出書揭露女兒是聽損兒與就醫過程，他不只體會到為人父母的辛苦，也深入瞭解身心障礙家庭的無助，當時有很多認識的老朋友與不認識的新朋友都伸手幫助他，讓他重新站起來，因此，他投入公益，希望能回饋社會。

謝國樑強調，他從市民與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，他希望能貢獻過去的經營企業的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

謝國樑說，聚焦在「為我們的下一代找答案」，是希望能實質減輕年輕人的負擔，他會持續與年輕人展開對話，也會提出更多年輕人參與的計畫，讓年輕人和他一起成為關懷社會與投入公益的一份子。而基隆正在改變中，他相信他有能力，可以持續改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。