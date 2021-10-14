高雄市鹽埕區屋齡40年「城中城」大樓慘遭祝融，發生重大死傷，引發社會關注。高市議長曾麗燕獲悉十分震驚，她今（14）日表示，除要求市府做好災害搶救和傷患照料，更應針對危老建築安全展開總體檢，確保市民生命財產安全。

高市消防局截至下午2時05分統計，55人送醫（含14人OHCA醫院急救中)、12人死亡送往高雄市立殯儀館，目前搜索行動仍持續進行中。

針對這起重大火災，曾麗燕表達哀痛與慰問，她呼籲，市府痛定思痛，調查釀災真相，找出錯誤與疏失，做好災民安置，並避免憾事再度發生。

她更提到，市府針對城中城救災救護同時，應同步進行危老建築全面清查，尤其是住商混合建築，更要嚴格檢視建築結構、消防逃生設施、老舊管線等安全指數。

她認為，由於老舊危樓常因缺乏管理成為安全死角，因此市府必須更加重視，並在加速推動老舊危樓都更前，首先保障市民居住的安全，讓市民住的安心是政府的責任。

她也強調，在城中城大火救災救護及妥適安置災民後，議會也將召開專案報告，要求市長陳其邁和市府團隊說明火災事件始末及老舊危樓未來的安全規畫。