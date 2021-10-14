benefit聖誕倒數月曆愈美麗，2600元。（benefit提供）

熱搭周慶話題，倒數日曆搶先登場，迪奧2021繁花幻境耶誕倒數日曆攜手插畫藝術家Alice Shirley合作，打造盛放一千零一朵珍花異草的繁花幻境，更有隱藏版亮點迪奧香氛世家系列蒙田30隨行香氛蠟燭，吸引精品迷注目，benefit則發表倒數耶誕12天的迷你組合，兩大搶先曝光倒數日曆，搶攻贈禮商機。

迪奧倒數日曆不僅包含了迪奧明星保養、彩妝、香水精巧版單品，15日起在「DIOR線上旗艦店首賣至11月15日止熱搭官網免運活動，單筆消費滿4500元贈迪奧藍星脣膏手拿包迷你兩件組，16日起「台北101」、「台北京站」、「台北信義新光A8館」、「台中新光三越」、「高雄漢神巨蛋」美妍專櫃，限量推出。

benefit聖誕倒數月曆愈美麗價值4170元，售價2600元，下殺62折起，在官網與SOGO復興館限量發售，內含品牌眉毛彩妝經典系列精緻版。