大新竹合併議題延燒，民進黨公布支持合併民調，支持較多；時代力量立委與議員今也公布最新民調，新竹市議員林彥甫表示，同意竹竹縣市合併是「量身定做，因人設事」有35.5％，不同意的有31.4％，其餘未明確回應。這樣的結果恰恰好印證了，多數民眾對新竹市長林智堅遲至現在才提出竹竹合併都認為市長是別有用心。

邱顯智等議員今召開「反對倉促政治升格，徹底檢討行政區劃財政劃分」記者會。會中公布委託台灣指標民調公司10月7日至9日，針對設籍新竹縣、新竹市及苗栗縣，年滿20歲的民眾所做電腦輔助電訪民調，樣本規模與抽樣誤差，共訪1070人，信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。

新竹市議員蔡惠婷表示，民調顯示，高達73.8％的民眾贊成「打破六都與一般縣市的差別待遇，建立更平等制度」。但即便民眾很普遍的反對高人口縣市的分配特權，卻又有將近三分之一的人，希望搭上合併升格的政治順風車。

她說，這件事情傳達出，社會期待政府有所作為，提出「平等而且合理」的財政資源重分配。

邱顯智指出，很多事情，不必等到合併升格才可以做，林智堅市長一邊提案乾淨水公投，卻不願落實乾淨水的承諾，既然如此，那就請新竹市民一起在12月18日，用手上的選票告訴林智堅市長「我要喝乾淨水」。

他說，假使縣市合併如同林市長宣稱的，能夠加速解決新竹市的各種問題，那不是早該啟動，而不是等任期都快剩最一年了，才拋出想法。倉促合併、缺乏全面性的利弊分析和溝通，後續只會產生更多問題，這是人民所不樂見的。

新竹縣議員連郁婷表示，她以1218的乾淨水公投為例，即使投票結果樂觀，但因為中上游仍屬新竹縣，所以新竹縣的自治法規必須跟上，才能為頭前溪帶來更好的治理。

連郁婷認為，這也是為什麼民調顯示，更多民眾希望合併的原因，但若以全國區域劃分的角度來看，合併的確是大家應該考慮的議題，過去也有其他政治人物喊過，但在選舉過後就不了了之。

她說，所以這次如果倡議的相關人士，真的是為大竹苗好的話，更應該即刻檢討相關法規，而不是只在林智堅即將卸任之際提出，不願好好整合民眾分歧的意見，選完以後又再次遺忘。

立委王婉諭表示，身為苗栗的女兒，實感憂心。若這一次再度草率行事、倉促升格，苗栗邊緣化的困境不但不能獲得解決，還會更進一步的加劇，作為負責任的政治人物，希望大家能審慎思考行政區劃的相關議題。

新竹市議員廖子齊說，林智堅及民進黨籍市議員近日在新竹市展開鋪天蓋地的宣傳竹竹合併升格，把各種市政問題包裝成「竹竹升格是萬靈丹」，這種粗糙的論述方式正突顯了林智堅面對這些民怨問題的長期不作為與缺乏解決問題的能力，才需要把解方推給竹竹合併升格，把竹市的問題外部化拉竹縣墊背。

廖子齊最後強調，今年1218公投日，全國只有竹市有地方公投，正是乾淨水公投，荒謬的是這個公投案當初的第一階段提案人就包括了林智堅、鄭宏輝政務顧問及所有民進黨市議員，當時從市長到議員都信誓旦旦地支持公投，要改善水質，現在全都躲起來不表態，還推給合併升格，市長應該出來說清楚對公投的態度。