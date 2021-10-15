前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平，外界解讀是「馬王破冰」聚會。（林雅惠攝）

前總統馬英九中午11點30分抵達王金平高雄路竹老家，王金平身穿灰色西裝隆重迎接，2人走一小段路步入客廳茶敘。（林雅惠攝）

前總統馬英九中午11點30分抵達王金平高雄路竹老家，王金平身穿灰色西裝隆重迎接，2人走一小段路步入客廳茶敘。（林雅惠攝）

前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平，外界解讀是「馬王破冰」聚會。（林雅惠攝）

前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平，外界解讀是「馬王破冰」聚會，不過2人笑稱，本來就沒有什麼冰，何來破冰，重申2人沒心結，王金平中午席開12桌宴請馬英九與高雄市議會正副議長及議員們，餐會後馬王下午將前往城中城大樓，為不幸遭逢大火罹難的亡者獻花致哀。

前總統馬英九中午11點30分抵達王金平高雄路竹老家，王金平身穿灰色西裝隆重迎接，2人走一小段路步入客廳，在客廳內茶敘、握手，氣氛融洽愉快，王金平辦公室邀請高市議員、商界、學界與農會總幹事等70多人陪同，席開12桌中午一起餐會。

馬英九表示，在他執政8年當中，王院長在立法院有很多配合，尤其在兩岸關係上，包括「簽訂ECFA」、「陸生來台」等，都在王院長悉心安排下通過，這對台灣幫助非常大，他今天來這表達感謝之意。

媒體問，對於過去2人不愉快都放下了嗎？王金平說，本來就沒有什麼？沒有什麼冰何來破冰，而2人會面是否可以為國民黨帶來藍軍大團結感覺，馬英九表示，國民黨本來就應該團結，他和院長多年的交情，也藉此機會來表達一下；王金平也強調，我們要一起為國家、為兩岸、為國民黨穩定及繁榮發展來共同貢獻。

被問到是否擔心台灣成為美國「代理人戰爭」的棋子？馬英九坦言非常憂心，他強調，台灣要避免成為這個角色，兩岸關係不能光靠美國、日本，我們自己也要有動作，他相信王金平院長的看法跟他是一致的。

馬英九今日在王金平路竹老家餐敘，預計待到下午2點，餐會結束後和王金平一同赴鹽埕區城中城大樓火災現場獻花致哀。