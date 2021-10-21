交通部航港局日前請來有「台灣宮崎駿」之稱的繪本作者玉米辰，創作《守護大海的人》，不料4月底新舊交通部長交接後，航港局馬上緊急通知要求重印。交通部航港局證實2000本新書已被銷毀，30萬元報銷，航港局長葉協隆已自請處分。交通部長王國材今日則表示，根本不知情新書印好，應是同仁有所誤解。

本名陳旻昱的玉米辰在臉書爆料，指出王國材上任後航港局馬上緊急通知，指出王國材要求《守護大海的人》重印，原因是部長已經換人。玉米辰質疑繪本內容完全沒變，之前印製的兩千本卻可能要銷毀，不愧是「長官最大」

王國材今天出席立法院交通委員會專案報告高鐵延伸宜蘭計畫，會前、會後兩度受訪以及接受立委邱臣遠詢問時，都表示他對於銷毀這事情完全不知情，只是覺得不用把部長標顯在著作裡面，希望將光環留給作者與各局處。

王國材說，他4月20日上任時，看到交通部各局處書籍都會由部長當發行人或是寫序、貼照片，他當時只是跟各局處宣示說，以後不用把部長的照片放第一頁，你們就各局處去發展就好。他並不知道後面有已經印好的書還銷毀之事。

邱臣遠再追問是否重印兩千本，交通部航港局證實2000本新書已被銷毀，印製費30萬元報銷。

航港局昨晚緊急發布聲明稿強調，王國材上任之初，是考量為將繪本創作之光環留給作者及主辦機關，因此請各局自行發行印製，對「守護大海的人」繪本已完成印製情形並不知悉，更無指示要求銷毀或重新印製，「王部長已於今晚在玉米辰老師臉書親自回應說明，強調絕對尊重繪本創作，並指示航港局對此繪本一定要妥善保留。」

陳旻昱今日中午又在臉書發文，直接向王國材喊話表示，感謝王國材昨晚在臉書下親自回應，但留言內容不符事實，「不知道您是否被蒙蔽，或是在逃避！」昨晚航港局長拍胸脯保證，沒有銷毀，還歡迎大家索取；結果今天早上各方追問後，航港局才坦承2000繪本9月底已銷毀。陳旻昱說，最後要一個辛苦的組長出來扛下所有責任，讓他無法苟同。