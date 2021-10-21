台灣繪本作家玉米辰（本名陳旻昱）受交通部航港局委託，採訪澎湖吉貝嶼燈塔守的故事，完成《守護大海的人》繪本創作，今年四月初已完成印製2千本，疑似因交通部長換人就要被銷毀，然後重新印製。玉米辰在臉書疾呼「請王國材部長不要把那二千本新書銷毀！與其要銷毀！不如捐出來！」

陳旻昱在私人臉書寫道，自己接受航港局委託，進行以「燈塔」為主題的繪本創作，完成了《守護大海的人》一書，沒想到2千本新書才於四月初印製完成，卻在新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知，表示「王國材部長要求《守護大海的人》重印」，讓陳旻昱質疑「內容完全沒有要修改，為什麼要重印？只因為部長換人嗎？」

陳旻昱指出，在王國材部長的要求下，航港局的同仁只能照辦，自己接觸過的交通部人員，想法都和部長不一樣，沒人贊成重印，認為不應浪費公帑，剛印好的新書沒必要銷毀。

陳旻昱最後也喊話王國材部長，「那2千本以交通部長名義出版的《守護大海的人》是否能捐出來呢？如果書還在，是否能送給學校或圖書館嗎？請不要銷毀！」陳旻昱希望還來得及拯救新書，讓更多人看到台灣燈塔守小人物的故事。

不少網友也留言打抱不平，「太過分了！只因為出版人不是現任部長！」、「怎麼會有這樣的決策呢？」、「年度預算要趕快用完的概念嗎？」、「玉米陳老師守護大海，我們可以守護這2000本書，讓我們一起來發揮社群力量，一定要讓書有最好的去處！」、「基於尊重、基於資源運用、基於珍惜創作者的心，我們都很希望這個決定有轉寰的機會！」